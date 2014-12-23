Раде предлагают оставить 4 группы "упрощенцев" и вдвое повысить порог дохода для первой

Кабинет министров Украины в рамках реализации налоговой реформы предлагает парламенту оптимизировать количество групп плательщиков единого налога до четырех вместо нынешних шести и вдвое повысить порог дохода для предпринимателей первой группы «упрощенцев» – до 300 тыс. грн, говорится в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины (относительно налоговой реформы)».

«Оптимизировать количество групп налогоплательщиков единого налога до 4 с сохранением действующего максимального дохода, который позволяет находиться на упрощенной системе налогообложения, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. - При этом с целью уменьшения нагрузки на малый бизнес повышается до 300 тыс. грн (в 2 раза) максимальный порог дохода, позволяющего выбрать первую группу плательщиков единого налога».

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Ставка единого налога при этом, согласно положениям законопроекта, снижается вдвое – до 2% в случае уплаты НДС и до 4% без уплаты НДС.

Ранее УНИАН сообщал, что НДС-счета могут ввести с 1 января в тестовом режиме без штрафов.

Также сообщалось, что объем платежей по единому налогу от предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, в январе-ноябре текущего года составил 7 млрд грн.

Осенью 2011 года вступил в силу закон, определяющий четыре группы предпринимателей, имеющих право на уплату налога по упрощенной системе. В первую и вторую группу вошли мелкие предприниматели, в третью и четвертую - физические и юридические лица-предприниматели с объемом дохода от 3 до 5 млн грн и количеством наемных работников от 20 до 50 человек.

Для таких предпринимателей ставка налога была установлена на уровне 3% или 5% от объема доходов в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. Законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена. В частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев», ставки налога для которых составили 5% и 7% дохода соответственно.