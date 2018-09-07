Бизнес призвал НБУ и Минфин разработать методику округления сумм в чеках

По мнению бизнеса, на сегодняшний день округление сумм в чеках не происходит из-за отсутствия разъяснений к постановлению НБУ "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Бизнес-сообщество призвало Национальный банк, Министерство финансов и Государственную фискальную службу разработать методику округления сумм в чеках.

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Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается, по состоянию на 7 сентября округление сумм в чеках не происходит из-за отсутствия разъяснений к постановлению Нацбанка №25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

"Для бизнеса важно понимание особенностей бухгалтерского учета и налогообложения сумм округления. А именно: как суммы округления вносить в налоговых накладных по НДС, можно ли проводить округления минимальных и максимальных цен на подакцизные товары, как вести налоговый учет сумм округления?", - говорится в сообщении.

Так, к примеру, по словам представителей Ритейл комитета Европейской Бизнес Ассоциации, на алкоголь есть минимальная розничная цена, которую нельзя округлять в меньшую сторону, на табачные изделия - наоборот, в большую сторону.

"В противном случае это будет нарушением законодательства, за которое предусмотрен штраф", - отметили в в ЕБА.

В то же время в ассоциации указали на то, что нет четкой позиции Фискальной службы, Министерства финансов и Национального банка Украины по вопросам учета сумм округления и сумм после округления.

В Налоговом комитете ЕБА предупреждают, что торможение этих процессов может стать серьезной проблемой для бизнеса в целом, когда перестанет хватать мелких монет.

"Ведь они имеют свойство изнашиваться и теряться. А с 1 июля прекратился выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. По данным Нацбанка, в начале июня в обращении находилось 2,4 миллиарда штук однокопеечных монет, 1,4 миллиарда двухкопеечных, 1,9 миллиарда пятикопеечных монет и 1,7 миллиарда - 25-копеечных", - добавили в ассоциации.

Также обеспокоенность у бизнеса вызывают проверки фискальных органов, в то время как законодательно данный вопрос остается не урегулированным, хотя штрафы за нарушение уже существуют.

"Европейская Бизнес Ассоциация в очередной раз обращается к Национальному банку Украины, Министерству финансов Украины и Государственной фискальной службе с просьбой подготовить и обнародовать соответствующие разъяснения о правилах округления и применения штрафов. Предлагаем сначала объявить и принять на соответствующем уровне правила учета и налогообложения операций с округлением, а уже потом наказывать за их невыполнение", - отметили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 1 июля прекратил чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также ввел правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

В Нацбанке отмечали, что введение правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов в связи с прекращением чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек не должно привести к нарушениям законодательства и применению штрафных санкций к бизнесу.