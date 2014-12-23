Гривня на межбанке укрепилась до 16,20 за доллар
18:28, 23 декабря 2014Финансы
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Во вторник, 23 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов укрепились до 16,00/16,20 грн/долл. против 16,15/16,35 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня на межбанке выросла до 16,25 за доллар / ru.tsn.ua
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке активизировались.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,47/19,71 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2856/0,2907 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8085 грн/долл., к этому часу было заключено 194 соглашений, объем торгов составил 319,0 млн долл.
Напомним, вчера к закрытию межбанка гривня укрепилась до 16,26 за доллар.
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