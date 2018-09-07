В понедельник в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 10 сентября: 100 USD – 2826,4977 гривни; 100 EUR – 3282,9771 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2826,4977 (7 сентября – 2822,4632)

100 EUR – 3282,9771 (7 сентября – 3283,6537)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,27/28,30 гривни/доллар.

Текущие котировки на 4 копейки ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,70/32,73 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2637 гривни/доллар.