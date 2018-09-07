Кабмин подаст проект госбюджета-2019 в Раду до 15 сентября - Гройсман

По словам премьера, правительство работает над финальной версией проекта госбюджета.

Кабинет министров выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019 год и готов подать его на обсуждение в Верховную Раду до 15 сентября.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

«Работаем над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры. Для меня главное – стабильность, прогнозируемость и реалистичность. 15 сентября подаем бюджет и будем за него бороться», - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-августе 2018 года получил 607,470 млрд грн доходов, что на 18,984 млрд грн, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.