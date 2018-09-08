"Нас забросили в долговую яму": Гройсман рассказал, чем грозит невыполнение требований МВФ

Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить, заявил он.

Экономика растет, однако Украина имеет долг, который сама не может выплатить, поэтому надо выходить на внешние рынки и сотрудничать с МВФ.

Невыполнение условий Международного валютного фонда поставит Украину на грань дефолта. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер".

"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты", - отметил премьер.

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Гройсман заверил, что он "первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы".

"Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов", - подчеркнул он.

Премьер сказал, что ранее меморандум с кредиторами подписывали и не выполняли обещанное - это подорвало доверие к Украине.

"Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. За две недели сообщим о результатах переговоров", - заявил Гройсман.