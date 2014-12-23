Кабмин предлагает в 2015 году получить от приватизации 17 млрд гривень

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №1000 «О Государственном бюджете на 2015 год», опубликованному на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в записке, одним из путей обеспечения поступления средств от приватизации в государственный бюджет в 2015 году является ускорение принятия проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", которым предлагается исключить из данного перечня около 1200 объектов. Как отмечают авторы законопроекта, это позволит привлечь к приватизации дополнительное количество объектов.

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В пояснительной записке также отмечается, что поступление средств от приватизации государственного имущества в значительной степени зависит от спроса на объекты приватизации и общей социально-политической и экономической ситуации в стране в 2015 году, связанной с проведением антитеррористической операции на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №1067 от 7 ноября сократил план поступлений от приватизации на 2014 год до 363 млн грн. Ранее от приватизации в текущем году планировалось получить 17 млрд грн.