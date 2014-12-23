Гройсман поручил урегулировать ситуацию с валютными кредитами

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания парламента внефракционный депутат Борислав Береза отметил, что возле ВР проводят акцию протеста митингующие, которые взяли кредиты в банках, когда курс был 5 грн за 1 доллар, а сегодня должны отдавать по 20 грн за 1 доллар.

Депутат призвал своих коллег рассмотреть все вопросы по урегулированию ситуации с валютными кредитами граждан.

“В начале следующей сессии, в феврале, рассмотреть все законы и принять законы, которые устроят людей”, - сказал Береза.

В свою очередь Гройсман дал поручение профильным комитетам “рассмотреть эту проблематику и найти возможности для урегулирования этой ситуации”.

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Как сообщал УНИАН, во время встречи руководства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности с инициативной группой ОО «Кредитный Майдан» достигнута договоренность относительно создания рабочей группы по подготовке согласованного варианта законопроекта относительно реструктуризации кредитных обязательств в иностранной валюте.

Сегодня возле парламента происходили акции протеста, участники одной из которых требовали от парламента урегулировать вопрос с валютными кредитами.

Народные депутаты Береза и Антон Геращенко убедили их не жечь шины и не совершать других радикальных действий и пообещали поднять вопрос относительно их проблемы на заседании ВР.