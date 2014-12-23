Совет НБУ предлагает снизить рефинансирование банков, чтобы остановить девальвацию

Совет Национального банка Украины рекомендует правлению НБУ ограничить приток гривневых ресурсов на валютный рынок посредством снижения рефинансирования банков, а также отменить валютные ограничения для экспортеров, чтобы стабилизировать валютный рынок и предупредить дальнейшую девальвацию гривни.

Об этом говорится в решении совета от 17 декабря «О состоянии выполнения Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год и ее влияние на социально-экономическое развитие Украины», опубликованном на сайте НБУ.

Также совет рекомендует НБУ проводить взвешенную политику рефинансирования и рекапитализации банков, применять оперативные инструменты для предупреждения валютных спекуляций, усовершенствовать администрирование пенсионного сбора с покупки валюты для избежания эффекта двойного налогообложения и разработать план постепенной отмены этого сбора.

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Помимо этого, совет предлагает дополнить закон о Национальном банке Украины нормой, согласно которой решения правления НБУ о валютных ограничениях, затрагивающих движение валютных средств через границу, должны согласовываться с советом НБУ.

Напомним, Нацбанк 22 декабря третий раз с начала месяца обновил исторический минимум официального курса гривни к доллару на уровне 15,8544 грн/долл. по официальному курсу сегодня, 23 декабря, гривня укрепилась на 19 копеек – до уровня 15,6617 грн/долл.

В феврале этого года НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины заявил, что осуществление денежно-кредитной политики Национальным банком в январе-октябре не в полной мере соответствовало положениям Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год, а обеспечение стабильности национальной валюты находится под угрозой.

По мнению совета, несвоевременные действия Нацбанка на валютном рынке не позволили существенно ограничить темпы девальвации и привели к сокращению международных резервов с начала года на 51,2% до 10,0 млрд долл.

В свою очередь, Национальный банк сообщил, что существенное давление на стабильность гривни оказали несбалансированность государственных финансов и медленное реформирование НАК «Нафтогаз Украины», в связи с чем НБУ был вынужден создавать условия для своевременного финансирования дефицита госбюджета и перечисления платежей за импортированный природный газ.