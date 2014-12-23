Кабмин предлагает увеличить сбор при покупке наличной валюты в 4 раза

Кабинет министров Украины в рамках проведения налоговой реформы предлагает Верховной Раде сохранить взимание военного сбора, введенного в августе текущего года, а также повысить ставку сбора при купле-продаже наличной валюты до 2% с нынешнего уровне в 0,5%.

Об этом говорится в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины (относительно налоговой реформы)».

Читайте такжеМВФ: Украине нужна дополнительная помощь в $15 млрд

«С целью обеспечения финансирования мер по повышению обороноспособности страны предполагается продолжать действие военного сбора вплоть до момента завершения реформы вооруженных сил и расширить базу налогообложения за счет всех доходов физических лиц», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что касается валютного сбора, то цель правительственного предложения – в дедолларизации экономики Украины и повышения уровня доверия населения к гривне.

«Предлагается повысить до 2% ставку сбора на общеобязательное пенсионное страхование с операций покупки валюты в наличной форме для физических и юридических лиц, кроме банков, и упразднить такой сбор для безналичных операций», - говорится в пояснительной записке.

Ранее Министерство финансов Украины в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2015 год приняло решение подготовить предложения о продлении срока действия военного сбора в размере 1,5% на весь 2015 год.

Взимание обязательного пенсионного сбора при операциях по покупке валюты в наличной и безналичной форме по ставке 0,5% от объекта налогообложения было возобновлено в Украине в апреле текущего года. Эта норма оговаривается в принятом Верховной Радой законе о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для дальнейшего экономического роста Украины.

Читайте такжеВ Беларуси введен 30% сбор при покупке валюты из-за резкого роста спроса

Сбор с безналичных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%. В январе 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон об упразднении пенсионного сбора с операций с иностранной валютой.