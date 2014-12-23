Совет НБУ предлагает ввести запрет на рекламу банками любых процентных ставок

Также совет рекомендует НБУ усилить эффективность банковского надзора для своевременного реагирования на ухудшение финансового состояния банков и применять предупредительные меры в отношении проблемных банков путем приостановки пунктов лицензии, в частности, на привлечение депозитов.

Также совет предлагает регулятору ввести запрет на рекламу банками любых процентных ставок, кроме реальных эффективных ставок, и усилить надзор за содержанием банковской рекламы.

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Помимо этого, предлагается обязать банки, получившие рефинансирование, согласовать с Нацбанком свою кредитную политику в части усиления риск-менеджмента.

Также рекомендуется инициировать изменения в законодательство об особенностях реструктуризации банков первой и второй групп в условиях кризиса для упрощения передачи проблемного банка инвестору.

Кроме того, для поддержки экспорта совет предлагает устранить ограничения по осуществлению расчетов во внешнеэкономических операциях, в т.ч. по обязательной продаже поступлений в иностранной валюте и срокам возврата валютной выручки.

Как сообщал УНИАН, совет Национального банка Украины заявил, что осуществление денежно-кредитной политики Национальным банком в январе-октябре не в полной мере соответствовало положениям Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год, а обеспечение стабильности национальной валюты находится под угрозой.

По мнению совета, несвоевременные действия Нацбанка на валютном рынке не позволили существенно ограничить темпы девальвации и привели к сокращению международных резервов с начала года на 51,2% до 10,0 млрд долл.

В свою очередь, Национальный банк сообщил, что совет НБУ в своем решении не учел кардинальные изменения макроэкономической ситуации и их влияние на проведение денежно-кредитной политики, в частности отток депозитов населения на общую сумму 124 млрд грн (без учета фактора курсовой переоценки), что вынудило регулятора оказать умеренную, по его оценкам, поддержку банкам посредством кредитов рефинансирования.