Из-за падения курса лиры Турция обязала экспортеров продавать 80% валютной выручки

Экономисты говорят о необходимости существенного повышения процентных ставок, чтобы остановить падение лиры и сдержать инфляцию.

Турция требует от экспортеров переводить основную часть их валютной выручки в лиры в попытке сдержать падение нацвалюты, однако отраслевые чиновники сказали, что это решение чревато потерями для производителей.

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Как сообщает Reuters, с начала 2018 года лира потеряла более 40% к доллару, спровоцировав рост цен на продовольствие и топливо и толкнув инфляцию до 18% - максимума почти за 15 лет.

Экономисты говорят о необходимости существенного повышения процентных ставок, чтобы остановить падение лиры и сдержать инфляцию.

Однако, центробанк страны уже три месяца удерживается от подъема стоимости заимствований на фоне давления со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана, который называет себя "врагом процентных ставок".

Согласно указу правительства, обнародованному на этой неделе, экспортеры должны конвертировать в лиры 80% своей выручки в иностранной валюте в течение 180 дней с момента получения денег.

Нововведение вступило в силу во вторник и будет действовать в течение шести месяцев. Экспорт Турции в 2017 году составил $157 млрд.

Новое требование может спровоцировать потери экспортеров, которые закупают за рубежом сырье или у которых есть ссуды в иностранной валюте, сказал Шереф Файят из Союза торговых палат и товарных бирж Турции. "Возникнет проблема, когда наступит дата погашения кредита или вам понадобится купить сырье за иностранную валюту", - сказал Файят.

Министр финансов Турции Берат Албайрак в четверг встретился с экспортерами, чтобы обсудить новые меры, и сказал, что их требования о внесении некоторых изменений будут удовлетворены.

В текущем варианте исполнение требований обойдется экспортерам в $3-4 млрд с учетом расходов, связанных с конвертацией валют, сказал один из представителей машиностроительной отрасли, пожелавший остаться неназванным.