Нацбанку предлагают задействовать ОВГЗ из своего портфеля при расчетах по крупным вкладам ликвидированных банков

Об этом говорится в решении совета от 17 декабря «О состоянии выполнения Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год и ее влияние на социально-экономическое развитие Украины», опубликованном на сайте НБУ.

Также совет рекомендует Нацбанку оперативно реагировать на сигналы от населення о недобросовестном выполнения банками своих обязательств, а при введении временных оперативных мер по стабилизации рынка и банковской системы придерживаться принципов обеспечения интересов граждан с целью недопущение социальных протестов.

Помимо этого, совет предлагает проработать вопрос введения механизма валютных опционов при участии Нацбанка для обеспечения валютных депозитов, а также инициировать изменения в закон о Национальном банке Украины, предусмотрев автоматическое направление доли прибыли центрального банка на финансирование Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Кроме того, предлагается инициировать изменения в Налоговый кодекс о временном приостановлении взимания налога на доходы физических лиц с капитала в части налогообложения процентных доходов по депозитам.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины заявил, что осуществление денежно-кредитной политики Национальным банком в январе-октябре не в полной мере соответствовало положениям Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год, а обеспечение стабильности национальной валюты находится под угрозой.

По мнению совета, несвоевременные действия Нацбанка на валютном рынке не позволили существенно ограничить темпы девальвации и привели к сокращению международных резервов с начала года на 51,2% до 10,0 млрд долл.

В свою очередь, Национальный банк сообщил, что совет НБУ в своем решении не учел кардинальные изменения макроэкономической ситуации и их влияние на проведение денежно-кредитной политики, в частности, отток депозитов населения на общую сумму 124 млрд грн (без учета фактора курсовой переоценки), что вынудило регулятора оказать умеренную по его оценкам поддержку банкам посредством кредитов рефинансирования.