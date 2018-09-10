Беларусь отказалась от кредитов МВФ, чтобы "не шокировать население"

При этом корневых разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не замечает.

Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает dw.com.

Он обосновал свою позицию тем, что, согласно мнению главы государства (Александра Лукашенко. - Ред.), программа МВФ может обернуться "шоком для населения". Это в свою очередь связано с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано правительством.

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При этом корневых разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не замечает.

"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", - добавил Ермолович.

По его словам, в среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиаров долларов. Белорусский министр также сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь в 2019 году рассчитывает рефинансировать половину своих выплат по валютным долгам, которые составят $3,7 миллиарда