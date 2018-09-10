Евросоюз собирается ужесточить борьбу с отмыванием денег

Толчком для появления инициатив стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег.

Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор - Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) − дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег.

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Об сообщает Financial Times со ссылкой на высших чиновников ЕК, передает «Зеркало недели».

Также Еврокомиссия даст недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.

Толчком для появления обеих инициатив по усилению полномочий ЕС в борьбе с незаконным отмыванием денег стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег - в частности, скандальный случай с Danske Bank, когда за один только год через его эстонский филиал прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.

На данный момент особенно широких полномочий по проверке денежных потоков у регуляторов и правоохранителей не имеется - так, некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется Европейский Центральный банк. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.

Теперь же, согласно плану Еврокомиссии, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.​

К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС. Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.

Напомним 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.

Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013 году подала жалобу в Франции на то, что около 15 миллионов евро из похищенных в России денег были переведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его.