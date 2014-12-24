Bloomberg: российский рубль и нефть стали худшими инвестициями года

Bloomberg составил список лучших и худших инвестиций с начала года по 21 декабря. Агентство проанализировало основные объекты инвестиций – от валюты до фондового, долгового рынков и сырья.

Все основные мировые валюты с начала года подешевели по отношению к доллару. Доллар укрепился по отношению к евро на 11%, а к иене – более чем на 12%. Лучшие результаты у индийской рупии – она потеряла к доллару лишь 2,4%. Для сравнения, рубль почти за год подешевел по отношению к доллару на 45%. Но еще хуже оказались результаты виртуальной валюты биткоин. Она подешевела к доллару на 58% по сравнению с началом года, а по сравнению с ноябрем 2013 года – на 72%.

На рынке сырья худшими были вложения в нефть – с начала года нефть марки Brent, мирового нефтяного бенчмарка, подешевела на 45%.

А вот рост стоимости кофе с января составил 58%. Такой результат Bloomberg объясняет опасениями инвесторов за урожай этой культуры в крупнейшей стране-производителе - Бразилии. Как отмечает агентство, кофе стал одним из немногих исключений на сырьевом рынке, пишет РБК.

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Подешевевшая нефть оказала негативное влияние на результаты торгуемого на бирже фонда (Exchange-Traded Fund) Market Vectors Russia Small-Cap ETF. Он занимается инвестициями в ценные бумаги небольших российских компаний. С начала года паи Market Vectors Russia Small-Cap ETF подешевели на 52%.

Основной российский фондовый индекс РТС за то же время потерял почти 45%. В середине декабря Bloomberg признал российский фондовый рынок худшим в мире.

В противоположность ему, с начала года на 52% подорожали паи First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund, который был признан лучшим в своей категории. Он вкладывается в активы фармацевтических компаний и предприятия, работающие в сфере биотехнологий.

Среди крупных американских компаний, чья капитализация превышает $10 млрд, наибольшую доходность принесли акции производителя микропроцессоров Skyworks Solutions. Инвестированные в нее $10 000 к концу года превратились бы в $25 630. На другом полюсе – телекоммуникационная компания Sprint. В случае с покупкой ее акций $10 000 к концу года превратились бы в $3 870. Акции Sprint подешевели на 61%.

У компаний, расположенных за пределами США лучшие показатели оказались у гонконгского производителя панелей для солнечной энергетики Hanergy Thin Film Power Group. С начала года он подорожал на 249%. Таким образом, вложенные в него $10 000 дали бы доход в $348 922.

Худшие результаты показала австралийская горнодобывающая компания Arrium Limited. Ее акции подешевели на 89%. Bloomberg объяснил столь резкое падение снижением цен на сырье – основную категорию австралийского экспорта.

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На долговом рынке США лучше всех работал фонд Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund. С начала года его доходность достигла 45% (таким образом, $10 000 к 21 декабря превратились бы в $14 500). Облигационный фонд инвестирует в долгосрочные обязательства американского Казначейства, которые в условиях низкой инфляции остаются привлекательным и надежным объектом для вложений.

Худшую доходность с начала года показал фонд AllianceBernstein All Market Real Return Portfolio. Вложения в него уменьшились на 11%. Фонд активно покупал долговые обязательства крупных энергетических компаний, которые пострадали от падения цен на нефть.

Среди фондов взаимных инвестиций (Mutual Equity Fund) лучшие показатели у Matthews India Fund – с начала года его инвестиции подорожали на 59%. Столь активный рост связан с энтузиазмом инвесторов в связи с победой на парламентских выборах в Индии Нарендры Моди, популярного у местного и международного бизнес-сообщества.