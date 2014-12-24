Жители стран СНГ на фоне обвала рубля обеспечили России потребительский бум

В России отмечается резкий рост спроса граждан стран СНГ на бытовую технику и автомобили, пишет "Коммерсант".

На приобретение этих товаров из СНГ в декабре переведено в три-пять раз больше средств, чем обычно. Основной рост обеспечили Казахстан и Беларусь, граждане которых пользуются привилегиями Таможенного союза при перевозке товаров.

Читайте такжеFinancial Times: По словам Кудрина, Россия переживает полномасштабный кризисО том, что в декабре произошел всплеск денежных переводов из стран СНГ в Россию, рассказали несколько участников рынка. Так, по системе "Золотая корона" объем рублевых переводов из стран СНГ за первые три недели декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,8 раза, по данным системы Contact — более чем впятеро. Аналогичную тенденцию отмечают и в системе "Анелик". "Если год назад объем переводов из СНГ в Россию составлял 20-25% от общего объема переводов, то в декабре этого года — 70-75%", — сообщил директор по развитию системы Сергей Салпанов. В "Юнистрим" переводы из стран СНГ продемонстрировали рост более чем в 2,5 раза.

Объем переводов из стран СНГ в Россию по итогам 2013 года — $2,9 млрд — был в семь раз меньше объема средств, переведенных в обратном направлении (в основном трудовыми мигрантами).

В этом году граждане стран СНГ активно закупают в России автомобили и бытовую технику, говорят представители систем переводов. "Одним сезонным фактором данную динамику не объяснить — ежегодный рост декабря к ноябрю находится в пределах 25%. Ускорение динамики переводов в этом году произошло с 15 декабря, что совпало с обвалом курса рубля",— отмечают в Contact.

Даже оптимистичные сценарии предполагают, что после бури, которая сметала все с прилавков в декабре, потребление люксовых товаров заметно сократится, зато станут роскошью вещи, считавшиеся вполне обычными.