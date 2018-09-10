В Украину едет вице-президент ЕК для подписания программы финпомощи на миллиард евро

Валдис Домбровскис встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом и и.о. министра финансов Оксаной Маркаровой.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис 13-14 сентября посетит Украину, где примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 млрд евро. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.

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«Валдис Домбровскис в Киеве, Украина (до 14 сентября) принимает участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи (MFA)», - сказано в сообщении.

Во время визита также предусмотрена его встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом и и.о. министра финансов Оксаной Маркаровой.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Помощь будет разделена на транши, выделению каждого из которых должно предшествовать выполнение Украиной определенных условий, в частности, уважение к демократическим механизмам, верховенство закона, соблюдение прав человека, а также реализация экономических и финансовых реформ. Условия будут изложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейской комиссией.

Также макрофинансовая помощь будет выделяться при условии прогресса в предотвращении коррупции и выполнении программы МВФ.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.