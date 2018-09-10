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Фискальная служба похвасталась ростом возмещения НДС

13:24, 10 сентября 2018
Финансы
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С начала года налогоплательщикам в Украине возместили более 85 млрд грн / фото УНИАН

Государственная фискальная служба Украины за январь-август возместила налогоплательщикам 85,2 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, что на 9,3% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщила пресс-служба ГФС, в том числе в августе налогоплательщики получили 10 миллиардов гривень возмещения.

В ГФС отметили, что положительной динамики по возмещению налога удалось достичь за счет эффективной работы системы мониторинга оценки рисков, позволяющей блокировать регистрацию рисковых налоговых накладных, и электронного реестра возмещения НДС, функционирующего в открытом режиме.

Как сообщал УНИАН, Государственная казначейская служба в 2017 году возместила налогоплательщикам 120 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость, что на 27,2% больше, чем за 2016 год.

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Теги: #Фискальная служба#возмещение НДС