Фискальная служба похвасталась ростом возмещения НДС

За один только август налогоплательщики получили 10 миллиардов гривень возмещения.

Государственная фискальная служба Украины за январь-август возместила налогоплательщикам 85,2 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, что на 9,3% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеГосказначейство возместило налогоплательщикам НДС на 40 миллиардов

Как сообщила пресс-служба ГФС, в том числе в августе налогоплательщики получили 10 миллиардов гривень возмещения.

В ГФС отметили, что положительной динамики по возмещению налога удалось достичь за счет эффективной работы системы мониторинга оценки рисков, позволяющей блокировать регистрацию рисковых налоговых накладных, и электронного реестра возмещения НДС, функционирующего в открытом режиме.

Как сообщал УНИАН, Государственная казначейская служба в 2017 году возместила налогоплательщикам 120 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость, что на 27,2% больше, чем за 2016 год.