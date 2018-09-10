Гривня начала новую неделю с укрепления

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,19/28,22 грн/долл.

В понедельник, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,19/28,22 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 2 копейки выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,64/32,69 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,21 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,27/28,30 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,70/32,73 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.