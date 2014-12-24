Рубль подешевел из-за возможного понижения рейтинга России до "мусорного"

Российская валюта подешевела утром среды после решения агентства Standard & Poor's поместить суверенный рейтинг России "ВВВ-" в список на пересмотр с негативным прогнозом, сообщает Reuters.

В течение дня влиять на котировки могут денежные потоки перед уплатой НДПИ и налога на прибыль в условиях тонкого предрождественского рынка и напряженной ситуации с рублевой ликвидностью.

"Пересмотр рейтингов в иностранной и локальной валюте до "мусорного" уровня грозит усилением оттока портфельных инвестиций и давлением на рубль. Поэтому краткосрочные перспективы рубля остаются крайне неопределенными", - считает Дмитрий Полевой из банка ИНГ Евразия.

К 10.25 мск доллар США расчетами "завтра" оценивался в 54,80 рубля, что на полпроцента выше предыдущего закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 67,78, также на полпроцента выше предыдущего закрытия.

Читайте такжеРейтинг России снизится до разряда "мусорного", начнутся протесты - экс-министр финансов РФБивалютная корзина оценивается в 60,23 рубля, на 40 копеек выше закрытия вторника.

Для экспортеров пик выплат в бюджет приходится на 25 декабря, когда завершатся расчеты по НДПИ, объем которого, по разным оценкам, может составлять 210-260 миллиардов рублей.

Завершится фискальный период налогом на прибыль 29 декабря.