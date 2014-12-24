S&P понизило рейтинги Киева, Львова, Днепропетровска и Ивано-Франковска

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило до общегосударственного уровня «ССС-» долгосрочные кредитные рейтинги Киева, Днепропетровска, Львова и Ивано-Франковска, говорится в сообщениях агентства, текстами которых располагает УНИАН.

Одновременно агентство понизило рейтинги городов по национальной шкале до уровня «uaCCC-».

Кроме того, до уровня «ССС-» снижена оценка кредитоспособности Киева из-за его значительной зависимости от центрального правительства. «В то же время, фактор зависимости может быть и положительным, поскольку власти будут оказывать поддержку городу, как единственному в стране эмитенту муниципальных евробондов», - говорится в сообщении.

В S&P предположили, что в 2014-2016 годах бюджет Киева несколько вырастет на фоне роста доходов, обусловленных инфляцией и мерами по снижению расходов. Однако показатель эффективности финансового управления города останется слабым. Также слабыми оцениваются и показатели ликвидности города и способность муниципалитета выйти на рынки заемного капитала, в случае если городу потребуется рефинансирование евробондов на сумму 250 млн евро со сроком погашения в 2015 году. «В 2015 году общий объем долговых платежей Киева составит порядка 50% общих доходов города», - говорится в сообщении.

В S&P также предположили, что экономика города по итогам 2014 года упадет на 7% и выйдет на «нулевой» показатель в 2015 году. Показатель безработицы составит 5,2-5,4%.

В то же время в агентстве отметили, что самостоятельная оценка кредитоспособности Львова и Ивано-Франковска установлена на уровне «B-». «Однако эта оценка не является рейтингом. А в целом мы оцениваем общеэкономические показатели и показатели ликвидности Львова и Ивано-Франковска, как слабые, хотя уровень долга городов считается низким», - говорится в сообщении агентства.

Кредитоспособность Днепропетровска S&P оценило на уровне «В», но также отметило серьезную финансовую неустойчивость города из-за значительной зависимости города от действий центральной власти и показателя задолженности, в том числе просроченной, коммунальных предприятий. Однако, по мнению аналитиков агентства, такая ситуация частично компенсируется относительно низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью города.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС-» с «ССС», присвоив рейтингу негативный прогноз. Вслед за снижением рейтинга страны, агентство снизило рейтинг ряда банков, выделив только «Приватбанк», рейтинг которого оказался на одну ступень выше уровня суверенного кредитного рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте.

Также Standard & Poor’s прогнозировал падение экономики Украины по итогам 2014 года на 7% и сохранение негативных показателей в 2015 году с прогнозным падением ВВП на 3%. В то же время, по мнению агентства, рост экономики возможен уже в 2016 году – на 1,5% и в 2017 – на 2,5%.