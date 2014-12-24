Новые санкции США вынудили российские банки в Крыму заморозить долларовые операции

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), ставший первым российским банком на территории аннексированных Крыма и Севастополя, временно приостановил проведение платежей в долларах, передает РИА "Новости".

Президент США Барак Обама в прошлую пятницу объявил об экономической блокаде оккупированного Россией Крыма, запретив любые экономические отношения с полуостровом.

Читайте такжеОбама перед Рождественскими каникулами одобрил дополнительные санкции против КрымаРНКБ поясняет, что действие данного указа распространяется на банки, функционирующие на территории Крыма, а также на финансовые учреждения, прямо или косвенно осуществляющие операции с Крымом.

"РНКБ уведомляет своих клиентов о риске блокировки средств контрагентов при проведении операций с американской валютой и в целях обеспечения сохранности денежных средств клиентов банка временно приостанавливает прием и отправку платежей в долларах США", — говорится в сообщении банка.