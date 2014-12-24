Moody's может понизить рейтинги 16 крупнейших российских банков

Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг "Райффайзенбанка" на одну ступень и поставило на пересмотр рейтинги 16 российских финансовых институтов, включая крупнейшие частные и государственные банки, пишет РБК.

Решение пересмотреть рейтинги в сторону понижения принято из-за серьезного ухудшения операционной среды и состояния финансовых рынков в России, говорится в пресс-релизе Moody's. Важную роль сыграл и пересмотр перспектив российской экономики, которая столкнется с более продолжительным и более острым, чем ожидалось ранее, спадом: по мнению аналитиков агентства, ВВП страны упадет на 5,5% в 2015 году и на 3% в 2016-м.

Под пересмотр рейтинга попали крупнейшие частные и государственные банки, включая "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "Зенит", "Росбанк", "Промсвязьбанк", "Открытие" и др. Пересмотр будет осуществляться отдельно по каждому банку.

Рубль обесценился более чем на 40% по отношению к доллару с начала года, и чтобы противостоять этой тенденции, Центральный банк увеличил ключевую ставку – в общей сложности на 11,5 п.п. за тот же период. Это способствовало заметному росту стоимости фондирования, что усугубило проблемы с ограниченным доступом к зарубежным рынкам капитала. Неблагоприятные условия фондирования создают потенциальные риски ликвидности, а предпринятые ЦБ меры по предоставлению дополнительной ликвидности в иностранной валюте через среднесрочные операции РЕПО лишь частично смягчают давление, говорится в пресс-релизе.

Читайте такжеРубль подешевел из-за возможного понижения рейтинга России до "мусорного"Аналитики также ожидают, что высокая ключевая ставка будет сдерживать кредитование, ухудшит качество активов и повлияет на прибыльность финансовых учреждений, которая и так снижается с начала года.

Наибольшее влияние ситуация оказала на валютные кредиты заемщиков без доходов в иностранной валюте, которые, по оценкам Moody's, составляют 7-9% от общего портфеля банков. Высокая концентрация кредитов на одного заемщика и на связанные стороны, которые представляют собой хронические проблемы российской банковской системы, также усугубляют проблемы с качеством активов, считают аналитики агентства.

«Операционные условия российских банков действительно существенно ухудшились, выросли ставки, экономику ждет рецессия, это, естественно, негативно влияет на качество активов и прибыльность российских банков», – говорит старший директор Fitch Александр Данилов. Комментировать рейтинговые планы агентства он отказался.