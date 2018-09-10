В Украине ускорился рост цен - инфляция составила 9%

Рост цен к предыдущему месяцу нулевой.

Инфляция в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2017 года - составила 9%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.

Читайте такжеПотребительские настроения украинцев ухудшились – ждут падения гривни

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен к предыдущему месяцу нулевой после отрицательного роста – минус 0,7% - в июле к июню.

По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 3,6%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – на 40,2%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 24,1%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (18,6%), фрукты (10,5%), овощи (4,2%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в августе составила 8,7% в годовом выражении, 0,1% - к предыдущему месяцу, 3,5% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении составила 8,9%, замедлившись с 9,9% в аналогичном измерении месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.