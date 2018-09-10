Во вторник в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 11 сентября: 100 USD – 2820,0688 гривни; 100 EUR – 3263,1016 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2820,0688 (10 сентября – 2826,4977)

100 EUR – 3263,1016 (10 сентября – 3282,9771)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,17/28,19 гривни/доллар.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 5 копеек выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,67/32,70 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,21 гривни/доллар.