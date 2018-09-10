Борьба с контрабандой увеличила поступления по таможне до 1,5 миллиарда – Гройсман

По словам премьера, решения Кабмина ликвидировали основу схем.

Правительственные инициативы по пресечению контрабанды и финансовых схем при экспорте-импорте товаров позволили увеличить объем ежедневных платежей, поступающих по линии таможни Государственной фискальной службы, до 1,5 миллиарда гривень.

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Об этом во время рабочей поездки в Одесскую область сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Наши решения ликвидировали основу схем. Ежедневные поступления выросли до 1,5 миллиарда гривень. Это средства, которые принадлежат гражданам, и никто не имеет права их забрать. Наша задача – наполнить государственную казну", - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

По словам премьера, одним из ключевых мероприятий в рамках кампании по борьбе с контрабандой является активное использование таможенных сканеров, которые в автоматическом режиме проверяют контейнеры и грузовики, что позволяет давать реальную оценку стоимости товара груза.

Гройсман заверил, что взятые правительством темпы искоренения схем на границе снижаться не будут, добавили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию действий всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого "шестого" метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать "серый" импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом "Евро-4". Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае "черного" импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 миллиардов гривень.