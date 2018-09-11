Валютные продавцы играют на обвал курса доллара - СМИ

Стабильные продажи на валютном рынке укрепляют гривну.

Американская валюта дешевеет второй день подряд. 11 сентября торговля на межбанке началась снижением курса доллара на 1 копейку — до 28,13-28,17 гривни/доллар.

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Об этом сообщает UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А за этим последовала более глубокая просадка.

"Рынок отошел к 28,10-28,11 гривни/доллар. Валютное предложение преобладает над спросом. Конечно не так подавляюще, как вчера, но все же ощутимо", - отметил Гриненко.

Нацбанк еще не начинал анонимно скупать валюту через Matching, как делал это вчера (по 28,18 гривни/доллар), и не заявлял о проведении публичного аукциона. Однако в случае укрепления действующей тенденции, казначеи не исключают его появления на валютных торгах.

Активная конвертация экспортерами валютной выручки началась еще вчера. Более всего в этом преуспели аграрные предприятия, которые получают крупные суммы доллара за отгруженную кукурузу и семечку. Благодаря их распродажам, безналичный доллар 10 сентября подешевел на 11 копеек, и закрепился в рамках 28,16-28,18 гривни/доллар. Но средние цены на продаже "американца" на наличном рынке не изменились — 28,25-28,35 гривни/доллар.

При этом финансисты прогнозировали дальнейшие крупные валютные продажи от сельхозпроизводителей и как следствие — укрепление гривни. Рассчитывая также на положительное влияние на настроения валютчиков переговоров властей с внешними кредиторами Украины.

"В ожидании прогресса по переговорам с МВФ участники торгов попытаются сыграть на укрепление гривни", - говорил вчера UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.