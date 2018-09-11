IKEA определилась с местом для своего первого магазина в Украине

Мебельный гигант договорился об открытии магазина в Киеве около станции метро Лыбедская.

Шведская компания IKEA подписала договор аренды на помещение площадью около 4000 квадратных метров с киевским ТРЦ Ocean Mall, вблизи станции метро "Лыбидская".

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на участников рынка коммерческой недвижимости столицы.

Сначала шведы якобы планировали открыть первый магазин в Украине в строящемся столичном ТРЦ "Южный", но потом изменили свое решение.

"Они арендовали около 4 000 кв. м. в ТРЦ Ocean Mall, который в следующем году откроется рядом с ТРЦ Ocean Plaza", - цитируют в издании директора консалтинговой компании, попросивший об анонимности.

Директор также сообщил, что сейчас компания ведет переговоры с другими ТРЦ в Киеве, а после открытия нескольких магазинов в столице планирует выходить в регионы. Пока IKEA планирует развивать магазины небольшого формата city store площадью 3500-5000 кв. м.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует создать межведомственную рабочую группу для содействия выхода на рынок Украины одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома - шведской группы компаний IKEA.