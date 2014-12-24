Гонтарева хочет переложить ответственность за курс гривни на Минэкономразвития
Глава НБУ назвала Минэкономразвития ответственным за формирование прогнозного курса гривни как одного из ключевых макропоказателей, на основании которых рассчитывался проект бюджета на 2015 год.
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала специалистов Министерства экономического развития и торговли ответственными за формирование прогнозного курса гривни как одного из ключевых макропоказателей, на основании которых рассчитывался проект бюджета на 2015 год.
В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Нацбанк так и не предоставил своих прогнозов в Минфин и Минэкономразвития, как того ожидали руководители министерств, Гонтарева сказала: «Формирование курса для бюджета это исключительная парафия Минэконмразвития».
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Ранее министр финансов Наталья Яресько, представляя в парламенте проект государственного бюджета на 2015 год, подчеркивала, что прогнозный курс гривни закладывался на основе консенсусных данных от экспертов инвестиционных банков и правительства. Минфин, по словам Яресько, от Национального банка Украины официальных прогнозов относительно валютного курса не получал.
В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк уточнил, что средний курс при расчете госбюджета-2015 составляет 17 грн/долл.
Ранее первый замглавы НБУ Александр Писарук заявлял, что Нацбанк не планирует давать правительству какие-либо прогнозы в отношении курса гривни к доллару для составления бюджета на следующий год, поскольку курс не является параметром денежно-кредитной политики, которую по Конституции Украины проводит Нацбанк.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 декабря, парламент намерен заслушать отчет главы Нацбанка о ситуации на валютном рынке страны.