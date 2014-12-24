Гонтарева хочет переложить ответственность за курс гривни на Минэкономразвития

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала специалистов Министерства экономического развития и торговли ответственными за формирование прогнозного курса гривни как одного из ключевых макропоказателей, на основании которых рассчитывался проект бюджета на 2015 год.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Нацбанк так и не предоставил своих прогнозов в Минфин и Минэкономразвития, как того ожидали руководители министерств, Гонтарева сказала: «Формирование курса для бюджета это исключительная парафия Минэконмразвития».

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Ранее министр финансов Наталья Яресько, представляя в парламенте проект государственного бюджета на 2015 год, подчеркивала, что прогнозный курс гривни закладывался на основе консенсусных данных от экспертов инвестиционных банков и правительства. Минфин, по словам Яресько, от Национального банка Украины официальных прогнозов относительно валютного курса не получал.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк уточнил, что средний курс при расчете госбюджета-2015 составляет 17 грн/долл.

Ранее первый замглавы НБУ Александр Писарук заявлял, что Нацбанк не планирует давать правительству какие-либо прогнозы в отношении курса гривни к доллару для составления бюджета на следующий год, поскольку курс не является параметром денежно-кредитной политики, которую по Конституции Украины проводит Нацбанк.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 декабря, парламент намерен заслушать отчет главы Нацбанка о ситуации на валютном рынке страны.