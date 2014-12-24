Яценюк рассказал, что хочет получить от депутатов в четверг

Кабинет министров Украины призвал Верховную Раду на ближайшем заседании в четверг, 25 декабря, принять первый пакет из 15 законопроектов, необходимых для принятия проекта бюджета на 2015 год, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что вчера, 23 декабря, Кабмин передал необходимые законопроекты по налоговой, бюджетной реформе в парламент, и документы должны быть рассмотрены в парламентских комитетах и в сессионном зале. Время для огульной критики, по словам премьера, закончилось, и сейчас предметно нужно обсуждать документы по всем статьям законов. Причем, все члены правительства, заверил Яценюк, примут участие в заседаниях парламентских комитетов.

«Если мы примем законы - а важно не только принять закон, но еще и выполнять его - у нас есть возможности для роста, несмотря на то, что 20% украинской экономики потеряны, - сказал Яценюк. – При этом, первый пакет из 15 законов должен быть принят, и только после этого следует принимать бюджет. Поскольку именно на базе нового налогового, бюджетного и социального законодательства рассчитан проект бюджета на 2015 год».

Премьер обратил внимание на необходимость принятия новой редакции закона о трансфертном ценообразовании и детенизации экономики, и легализации доходов разного рода бизнесов.

«Мы должны легализировать и вывести из тени теневой и нелегальный бизнес, который существует. Проекты законов, внесенные правительством, предполагают усиление ответственности, в том числе уголовной, за незаконное ведение бизнеса, - сказал Яценюк. – Сейчас задача не просто закрыть такой бизнес, а то, что отвечает мировым стандартам, - легализировать, обложить налогом и деньги передать в бюджет».

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины передал в парламент большой пакет из 44 законопроектов, предполагающих внесение изменений в действующее налоговое, бюджетное, пенсионное, социальное законодательство, на основе которого был рассчитан проект бюджета на 2015 год.

Проект бюджета представила министр финансов Наталья Яресько. Кабмин заложил в проект бюджета прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы- 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.