Нацбанк сегодня решил понизить официальный курс гривни
Национальный банк сегодня понизил официальный курс гривни на 11 копеек.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 24 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1577.0241 (с 14.00 23 декабря – 1566.1713);
100 евро – 1926.0195 (с 14.00 23 декабря – 1919.9694);
10 российских рублей – 2.8900 (с 14.00 23 декабря – 2.7723).
Читайте такжеГонтарева хочет переложить ответственность за курс гривни на МинэкономразвитияКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 24 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,7499 грн/долл.
Общий объем заявок субъектов рынка составил 12,8 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,7495 грн/долл.