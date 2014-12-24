Нацбанк сегодня решил понизить официальный курс гривни

Национальный банк сегодня понизил официальный курс гривни на 11 копеек.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 24 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1577.0241 (с 14.00 23 декабря – 1566.1713); 100 евро – 1926.0195 (с 14.00 23 декабря – 1919.9694); 10 российских рублей – 2.8900 (с 14.00 23 декабря – 2.7723). Читайте такжеГонтарева хочет переложить ответственность за курс гривни на МинэкономразвитияКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 24 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,7499 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 12,8 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,7495 грн/долл.

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