В проекте Госбюджета-2019 заложена инфляция в 7,4%

Также Кабмин планирует уменьшить граничный дефицит бюджета с 2,4 до 2,2% ВВП.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2019 год правительство заложило показатель инфляции на уровне 7,4%.

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Об этом во время форума "Полная мобилизация: общий план действий" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете - это 7,4%, а также уменьшение граничного дефицита бюджета с 2,4 до 2,2% (валового внутреннего продукта - УНИАН). Это та рамка, которую мы должны удерживать", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-августе 2018 года получил 607,470 миллиарда гривень доходов, что на 18,984 миллиарда гривень, или на 3% ниже планового показателя на этот период.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.