Доходы местных бюджетов с начала года выросли на 23%

За этот период местные бюджеты получили 197 млрд грн межбюджетных трансфертов.

Доходы общего фонда местных бюджетов Украины в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,1%, или на 27,919 миллиарда гривень, - до 148,718 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, за этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 197,141 миллиарда гривень, что составляет 96% от предусмотренных росписью ассигнований.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 31% - до 192 миллиардов гривень.