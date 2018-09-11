НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 12 сентября: 100 USD – 2809,5614 гривни; 100 EUR – 3251,7864 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2809,5614 (11 сентября – 2820,0688)

100 EUR – 3251,7864 (11 сентября – 3263,1016)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,08/28,10 гривни/доллар.

Текущие котировки на 6 копеек выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,53/32,55 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0974 гривни/доллар.