Инфляционное давление в Украине остается высоким - НБУ

Инфляция в августе была близка к траектории прогноза, но если вычесть составляющую повышения тарифов, то показатель несколько превысил ожидания регулятора.

Фундаментальное инфляционное давление в Украине на фоне устойчивого потребительского спроса остается высоким, несмотря на ослабление давления со стороны цен на продукты питания.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно обнародованной статистики по инфляции, которая в августе ускорилась в годовом выражении до 9%.

Отмечается, что инфляция в августе была близка к траектории прогноза НБУ, построенного с учетом предположения о повышении тарифов на газ, но если вычесть составляющую повышения тарифов, то показатель несколько превысил ожидания регулятора.

По оценкам НБУ, это прежде всего связано с более высокими, чем предполагалось, темпами роста других административно регулируемых цен и цен на топливо.

Также сообщается, что новый прогноз инфляции будет объявлен 25 октября и опубликован 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2017 года - составила 9%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.