Украина не будет вести переговоры по реструктуризации внешнего долга - Минфин

Вопрос реструктуризации внешней задолженности Украины или изменения объема нагрузки по обслуживанию долга не является предметом каких-либо переговоров или обсуждения с участием правительства, поскольку на повестке дня – переговоры с ключевым кредитором – Международным валютным фондом, а также проведение международной донорской конференции, которая определит пакет внешней финансовой помощи для Украины.

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Об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

«Вопрос о реструктуризации долга, об изменении структуры выплат, объема нагрузки по обслуживанию на сегодня не является предметом переговоров, - сказал Уманский. – До того, пока не будет общего подхода к формированию объема и инструментов помощи Украине, говорить и поднимать вопросы реструктуризации рано и я точно этого не стану комментировать».

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В то же время Уманский сказал, что пока Украина не имеет юридических оснований изменять утвержденные параметры программ сотрудничества, в частности с МВФ. «Весь пакет реформ мы предварительно обсуждали с миссией, текст закона о бюджете мы им передали. Мы надеемся, что в начале июля техническая миссия сможет вернуться в Украину и сформировать предложения для Совета директоров (Фонда - УНИАН). – сказал заместитель министра. - Кроме того, мы планируем начать процесс проведения конференции доноров, куда должны войти инвесторы и международные финансовые организации, чтобы на основе программы с МВФ и на основе пакета предложенных реформ вместе определиться в изменениях наших взаимоотношений между донорами и инвесторами», - сказал Уманский.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что общий объем внешней задолженности Украины в течение 2014 год не изменился и составляет порядка 72 млрд долл. В то же время по оценкам международных рейтинговых агентств и МВФ Украине потребуется в 2015 году 11-15 млрд долл для выплаты внешних обязательств.