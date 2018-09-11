ЕБА назвала основные препятствия для иностранных инвестиций в Украине

В ассоциации считают, что для повышения инвестиционной привлекательности Украины нужно обеспечить верховенство права и справедливость, существенно сократить коррупцию в правоохранительных органах и судах.

Коррупция и недоверие к судебной системе уже третий год подряд возглавляют рейтинг самых главных препятствий для иностранных инвесторов в Украине. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса иностранных инвесторов о препятствиях, которые мешают привлечению капитала в Украине, которое Dragon Capital, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Центр экономической стратегии (ЦЭС) провели в августе-сентябре 2018 года.

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"В 2018 году третьим по важности препятствием инвесторы назвали нестабильную финансовую систему и курс национальной валюты. Также предупреждающими для инвестиций опрошенные назвали обременительное и изменчивое законодательство, репрессивные действия правоохранительных органов и ограничения на движение капитала и валютные операции", - говорится в сообщении ЕБА.

Нестабильность финансовой системы и курса национальной валюты (инвесторы оценили ее на 5,9 баллов из 10 возможных) поднялась в 2018 году на две ступени.

"Это является следствием длительной неопределенности с перспективами дальнейшего сотрудничества с главным кредитором страны - Международным валютным фондом и значительными выплатами по внешним долгам, которые должна осуществить Украина в ближайшее время", - отмечают в ЕБА.

В то же время, в ассоциации констатировали, что военный конфликт с Россией (оценка 5,4 балла) все меньше волнует инвесторов, ведь в течение 2018 года наблюдалось затухание активных военных действий, а информация о боевых потерях постепенно снижала свое присутствие в информационном повестке дня.

Как отмечается, в предвыборный год, в рамках исследования, инвесторам также было предложено определить главные шаги будущего правительства Украины, которые бы положительно и отрицательно повлияли на их решение инвестировать в Украину.

Среди положительных решений высокие позиции получили "решительные шаги в борьбе с коррупцией, перезапуск судебной системы и ощутимый прогресс в отделении политики от бизнеса".

Среди событий, которые будут иметь наиболее негативное влияние на инвестиции, инвесторы назвали дефолт, атаки на независимые антикоррупционные институты, отказ от демократических ценностей и политическое давление на НБУ.

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"Все успешные страны нашего региона являются лидерами по привлечению прямых иностранных инвестиций. Для того, чтобы Украина также стала привлекательной для инвесторов, нужно обеспечить верховенство права и справедливость, существенно сократить коррупцию в правоохранительных органах и судах. В сентябре 2017 года руководство страны на встрече с бизнес ассоциациями обещало создать Национальное бюро финансовых расследований. К сожалению, этого не произошло, и даже наши замечания к законопроекту не были пока учтены", - отметил генеральный директор Dragon Capital и президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

"Эффективная борьба с коррупцией и качественная судебная система как маяк для бизнеса, дабы понять, что в стране есть свобода предпринимательства, свободный доступ к разным сегментам бизнеса, прозрачность и защищенность. Стоит также упомянуть начатую реформу валютной либерализации, которую нужно довести до грамотного практического внедрения. Этого также требуют и стратегические инвесторы. Ведь сейчас, к сожалению, средств Украине никто не дает. И миссия МВФ, которая работает в стране, по сути, кредитор последней инстанции. Поэтому нам нужно быть нацеленными на реальные реформы в государстве. И это именно то, что поможет привлечь инвестиции в страну", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Справка УНИАН. Исследование проводилось среди инвесторов, хорошо знакомых с инвестиционным климатом Украины: 92% опрошенных инвесторов инвестируют в Украину либо инвестировали в прошлом.