Стало известно, почему Starbucks отказался заходить в Украину

Исходя из той конкуренции, которая есть сегодня, продукция Starbucks является достаточно дорогой для потребителя.

Продукция Starbucks на украинском рынке является достаточно дорогой для потребителя.

Об этом заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, пишет "Экономическая правда".

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"Со Starbucks труднее, уже СМИ несколько раз сообщали о его выходе на рынок, и мэр об этом также говорил, но позже Starbucks сообщал, что не выходит на рынок Украины", - заявила Ковалив.

По ее словам, исходя из той конкуренции, которая есть сегодня, продукция Starbucks является достаточно дорогой для потребителя.

"На сегодняшний день четких сроков и видений выхода на рынок нет, но если посмотреть на рынок Украины, то понятно, что для этой компании он не является большим", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Starbucks однозначно придет в Киев. Кличко отметил, что он как мэр делает все, чтобы привлекать к украинской столице еще больше иностранных компаний.