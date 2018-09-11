Стало известно, почему Starbucks отказался заходить в Украину
Продукция Starbucks на украинском рынке является достаточно дорогой для потребителя.
Об этом заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, пишет "Экономическая правда".
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"Со Starbucks труднее, уже СМИ несколько раз сообщали о его выходе на рынок, и мэр об этом также говорил, но позже Starbucks сообщал, что не выходит на рынок Украины", - заявила Ковалив.
По ее словам, исходя из той конкуренции, которая есть сегодня, продукция Starbucks является достаточно дорогой для потребителя.
"На сегодняшний день четких сроков и видений выхода на рынок нет, но если посмотреть на рынок Украины, то понятно, что для этой компании он не является большим", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Starbucks однозначно придет в Киев. Кличко отметил, что он как мэр делает все, чтобы привлекать к украинской столице еще больше иностранных компаний.