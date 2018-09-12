Дефицит федерального бюджета США достигнет $1 триллиона к концу финансового года

Согласно предыдущим расчетам, уровень дефицита должен был преодолеть эту отметку не раньше 2020 года.

Дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов достигнет 1 триллиона долларов к концу 2018 финансового года.

Об этом 11 сентября сообщили в Бюджетном управлении Конгресса США, передает Голос Америки.

Согласно предыдущим расчетам, уровень дефицита должен был преодолеть эту отметку не раньше 2020 года.

Читайте такжеТрамп передумал повышать зарплаты федеральным госслужащим

За первые 11 месяцев 2018 финансового года (он начался 1 октября 2017 года и завершится 30 сентября 2018 года) расходы федерального бюджета возросли на $222 млрд, или на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сейчас дефицит бюджета страны составляет $895 млрд.

В Бюджетном управлении Конгресса полагают, что расходы госказны выросли из-за налоговой реформы, принятой по инициативе Республиканской партии, и в целом из-за увеличившихся государственных трат. Расходы выросли за минувшие 11 месяцев на 7%, в то время как налоговые поступления в казну увеличились только на 1%.

Напомним, в начале августа американский Центробанк - Федеральная резервная система - сохранил ключевую ставку кредитования неизменной по итогам заседания в среду, но назвал американскую экономику сильной и оставил план повысить ключевой показатель в сентябре.