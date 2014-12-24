Минфин России не будет в ближайшее время продавать остатки валютной выручки для спасения рубля

Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов России Антон Силуанов по итогам заседания Госсовета, передает ТАСС.

"Нет", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

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По словам министра, уже были согласия Центрального банка по продаже валюты на валютном рынке. "Мы продали валюту по курсу значительно слабее, чем, который будет в январе, - напомнил Силуанов. - Мы на этом еще заработали". Всего, по его словам, было продано чуть больше $1 млрд.

Сегодня УНИАН сообщал, что рубль подешевел из-за возможного понижения рейтинга России до "мусорного".