Минфин России не будет в ближайшее время продавать остатки валютной выручки для спасения рубля
16:36, 24 декабря 2014Финансы
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Минфин РФ в ближайшее время не намерен продавать остатки валютной выручки.
Минфин РФ в ближайшее время не будет продавать остатки валютной выручки / Фото УНИАН
Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов России Антон Силуанов по итогам заседания Госсовета, передает ТАСС.
"Нет", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
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По словам министра, уже были согласия Центрального банка по продаже валюты на валютном рынке. "Мы продали валюту по курсу значительно слабее, чем, который будет в январе, - напомнил Силуанов. - Мы на этом еще заработали". Всего, по его словам, было продано чуть больше $1 млрд.
Сегодня УНИАН сообщал, что рубль подешевел из-за возможного понижения рейтинга России до "мусорного".
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