Чистые резервы НБУ в августе выросли до $6,8 миллиарда
10:21, 12 сентября 2018Финансы
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Текущий уровень резервов выше показателя на начало года на 2,6%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины в августе 2018 года выросли на 0,4% - до 6,845 миллиарда долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 2,6%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 сентября 2018 года составили 17,232 миллиарда долларов, что на 8,4% ниже показателя на начало года.
Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.
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