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Чистые резервы НБУ в августе выросли до $6,8 миллиарда

10:21, 12 сентября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 2,6%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 сентября 2018 года составили 17,232 миллиарда долларов, что на 8,4% ниже показателя на начало года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.

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Теги: #резервы НБУ#международные резервы Украины