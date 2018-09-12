Украинские банки в августе увеличили долг перед НБУ

При этом, с начала года объем задолженности банков сократился на 12,2%.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 сентября 2018 года составил 60,303 миллиарда гривень, что на 2,9% выше показателя на 1 августа.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 12,2%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ сократился на 65,7% в августе и на 65% с начала года - до 23,489 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования за 2017 год сократился на 7,9% - до 68,891 миллиарда гривень на 1 января 2018 года.