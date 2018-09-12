Верховный суд окончательно признал законной ликвидацию банка "Юнисон"

Экс-акционер банка с мая 2016 года оспаривал в судах решение Нацбанка.

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-акционера ликвидируемого банка "Юнисон", оставив без изменения решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска против Национального банка Украины.

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Как сообщается на сайте НБУ, этим решением суд поставил точку в длительной судебной тяжбе, начатой в мае 2016 года.

По информации регулятора, экс-акционер банка в своем иске просил суд отменить решение Национального банка от 28 апреля 2016 года об отнесении банка к категории неплатежеспособных, однако Окружной административный суд, а после – Киевский апелляционный административный суд и Верховный суд признали решение НБУ законным.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 19 июня начал ликвидацию банка "Юнисон", экс-акционер которого с мая 2016 года оспаривал решение НБУ о выведении банка с рынка в судебном порядке.

Национальный банк принял решение об отнесении банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных в апреле 2016 года по причине непрозрачной структуры собственности.