Тенденция снижения золотовалютных резервов заложена в 2011 году, Донбасс лишь ее ускорил - аналитики

Об этом говорится в квартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast аналитической группы «Da Vinci AG».

"В 2014 году золотовалютные резервы Украины демонстрировали устойчивую тенденцию снижения. Фактически за год они снизились на 7,83 млрд.долл. По нашим оценкам, тенденция снижения резервов была заложена в 2011 году и связана с военными действиями на Донбассе лишь косвенно. События на востоке Украины лишь ускорили тенденции, которые в противном случае нашли бы свое проявление к 2017-2018 году", - утверждается в отчете.

По данным аналитиков, динамика изменения ЗВР в 2000-2014 году отражала позиции украинского экспорта на мировых рынках. Так, по одной лишь металлургии объемы зарубежных продаж с 2007 по 2013 снизились на 25%, а цены просели на 30%. Потребители из Европы и Азии сокращали объемы заказов, а страны MENA, кроме того, наращивали собственные мощности по производству.

Читайте такжеУкраина лишилась трети золотовалютных резервов за месяцВ 2007 году за рубеж было продано 28,4 млн тонн металлопродукции по средней цене 750 долл. за 1 тонну. В 2013 году показатели снизились до 22,6 млн тонн. При этом цена за 1 тонну металла спустилась к средней отметке 550 долл. Таким образом, экспортные потери меткомбинатов составили 9 млрд. долл. в год. Эта сумма соответствовала размеру внешнего госдолга Украины на 2013 год. На этом фоне собственники предприятий игнорировали необходимость вложений в модернизацию предприятий, усовершенствование качества продукции.

В результате, если в США ежегодно в модернизацию метпредприятий вкладывается в среднем поряжка 60 долл. на каждую тонну выплавленной стали, то в Украине этот показатель находился ниже отметки в 15 долл.

Аналогичная картина складывалась в химической промышленности и в меньшей степени – в машиностроении. Таким образом, обострение кризиса в 2014 году лишь совпало с аннексией Крыма и боевыми действиями на Донбассе, которые стали только ускорителями негативных тенденций в экономике, заложенных намного ранее. На самом деле динамика ЗВР отражает тенденции (в том числе латентные) экспорта Украины последних 6 лет.

"Таким образом, падение ЗВР было неизбежным результатом многолетней политики фиксирования курса национальной валюты, отсутствие системных реформ в экономике и продолжения ставки на «локомотивы» экономики в условиях объективного снижения их удельного веса в мировой экономике", - утверждается в отчете.