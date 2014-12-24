В Банке России попытаются помочь крупным компаниям компенсировать потери от санкций

Совет директоров Банка России 23 декабря 2014 года принял решение о введении нового инструмента — кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте.

Как сообщается на официальном сайте Центробанка РФ, "данное решение направлено на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной ликвидностью, а также по рефинансированию внешних кредитов российских организаций-экспортеров в иностранной валюте, подлежащих погашению в ближайшее время, в условиях ограниченного доступа на международные рынки капитала".

В Банке России считают, что данные меры также будут способствовать возвращению валютного курса к фундаментально обоснованным значениям и достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке при более низкой волатильности обменного курса.

"Указанные операции будут действовать до 1 января 2018 года. Ранее установленный совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России в размере, эквивалентном 50 млрд долларов США, распространяется на сделки РЕПО в иностранной валюте и на кредиты в иностранной валюте, обеспеченные залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, и сохранен на прежнем уровне. При необходимости данный лимит может быть увеличен",- говорится в сообщении ЦБР.

Читайте такжеМинистр финансов Германии выступил за сохранение санкций против РоссииСогласно опубликованной информации, в список контрагентов Банка России по кредитам в иностранной валюте включаются кредитные организации, имеющие по состоянию на 1 декабря 2014 года собственные средства не менее 100 млрд рублей.

"Кредиты Банка России в иностранной валюте будут предоставляться на сроки 28 и 365 календарных дней на аукционной основе, минимальная процентная ставка установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенной на 0,75 процентного пункта. В залог по данным операциям будут приниматься права требования по кредитам в иностранной валюте (в долларах США и евро), предоставленным крупным российским компаниям-экспортерам. При этом валюта кредита Банка России должна соответствовать валюте залога", - сообщает ЦБР.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет боевикам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран из-за этих действий ввели против России санкции.

Европейские эксперты подсчитали, что введение экономических санкций обойдется России в 2014 году в 23 млрд евро, в 2015 году - 75 млрд евро.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика из-за санкций западных стран будет терять около 40 млрд долларов в год.