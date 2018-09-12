Гривня укрепляется

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,01/28,03 грн/долл. Текущие котировки на 5 копеек выше уровня открытия торгов.

В среду, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,01/28,03 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 5 копеек выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,46/32,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0195 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,08/28,10 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,53/32,55 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.