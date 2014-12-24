Инфляция в России достигла максимума с 2008 года

С начала декабря она составила 1,7%, с начала же года — уже 10,4%, сообщил Росстат, передают Ведомости.

В годовом исчислении инфляция ускорилась до 10,5%.

Наибольший рост в цене за прошедшую неделю показали свежая белокочанная капуста, помидоры, сахар-песок и огурцы: они подорожали на 11, 7,8, 7,5 и 7,4% соответственно. Крупа гречневая и яйца выросли в цене на 3,0-3,5%, говядина, консервы мясные, рыба мороженая, масло подсолнечное, маргарин, мука, сыры и макаронные изделия, чай — на 1,3-2,0%.

Читайте такжеРФ входит в полноценный экономический кризис – Кудрин

Неделей ранее (с 9 по 15 декабря) инфляция составила 0,4%. Нынешний показатель является рекордным с начала публикации Росстатом данных по недельному росту цен (с 2008 г.). Такая динамика цен наблюдалась на фоне резкой девальвации российской национальной валюты за расчетную неделю.

Таким образом, рост цен превысил все основные прогнозы. В начале декабря Минэкономразвития РФ полагало, что в годовом исчислении инфляция составит 9%. Директор департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов РФ оценивал инфляцию по году в 9,7%. Банк России был наиболее пессимистичен в прогнозах и полагал, что рост цен превысит 10%.

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин 22 декабря заявил, что в 2015 г. инфляция может составить 12-15%. При этом рейтинг России будет снижен до «мусорного», а сама страна войдет в полноценный кризис. На следующий день 23 декабря министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что в макропрогнозе на 2015 г. необходимо пересмотреть параметры ВВП и инфляции, а также уточнить доходы бюджета.