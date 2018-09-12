Возвращения «папередников» не красят силовиков, и не добавляют оптимизма бизнесу – политолог

В украинскую политику и бизнес несмотря на громкие скандалы и уголовные дела с их участием возвращаются все больше представителей предыдущей власти.

В украинскую политику и бизнес несмотря на громкие скандалы и уголовные дела с их участием возвращаются все больше представителей предыдущей власти. И такие «камбэки» не красят ни силовиков, ни спецслужбы, а также не добавляют оптимизма прозрачному бизнесу, который поддается давлению таких «папередников». Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

В частности, он вспомнил об истории экс-главы налоговой милиции при Викторе Януковиче, генерала Андрея Головача. «С ним связана с одной стороны смешная, с другой – достаточно грустная история, которая максимально емко характеризует целый период правления Виктора Януковича. Два года назад у экс-главы налоговой милиции при обыске по делу отмывания денег окружением Александра Клименко нашли… бюст Виктора Федоровича, выполненный из бронзы», - напомнил политолог.

«Зачем чиновнику, да еще и такого высокого ранга, хранить у себя дома такого идола? Сколько таких статуй было в принципе? С какой целью и кому их дарили? А может их нужно было обязательно покупать у «правильной» конторы по космически завышенной цене, выражая таким образом верность режиму? Неизвестно. Зато мы точно знаем, что если не этот бюст, то неизвестно откуда полученные миллионы долларов позволили Головачу спокойно избежать участи других «папередников». Генерал преспокойно проживает в Киеве, владеет несколькими ресторанами, а также коттеджным городком. Который вопреки обещаниям прокуратуры, так и не был конфискован в доход государства после обысков и ареста самого Головача», - добавил В. Карасев.

При этом он также напомнил, что Головач продолжает фигурировать в громкихрейдерских скандалах.

«Отжатые на пике его славы предприятия теперь возвращаются законным собственникам, но при этом Головач почему-то не становится токсичным и не идет под суд. Хотя на самом деле масштабы его схем очевидно не изучены до конца. Такие «камбэки» конечно же не красят ни наших силовиков, ни спецслужбы. И конечно, не добавляют оптимизма прозрачному бизнесу», - подытожил В. Карасев.

Напомним, Андрей Головач был главой налоговой милиции во время, когда министерством доходов и сборов руководил сбежавший сегодня в Россию Александр Клименко.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Андрей Головач, который проходил по делу о незаконном возмещении НДС окружению Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова на 3 млрд. грн., пошел на сделку со следствием и дал ценные показания о деятельности схемы. При этом экс-руководитель налоговой милиции заплатил государству компенсацию в размере 130 млн грн. и был отпущен на свободу. На сегодняшний день Головач является фигурантом нового уголовного производства о незаконном присвоении акций чужих компаний.