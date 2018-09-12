Компании бизнесмена Коломойского добились ареста акций российских банков в Украине

Кроме того, Апелляционный суд Киева запретил "Проминвестбанку", "Сбербанку" и "ВТБ Банку" осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица.

Апелляционный суд Киева 5 сентября удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в т. ч. ЧАО "Аэробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд", ООО "Эверест Истейт", ООО "Телерадиокомпания "Жиса", ООО "Крым Дивелопмент", ООО “КУА "Финансовый капитал", ООО "КУА “Финансовый вектор" и т. д.), и наложил арест на акции "Проминвестбанка" (которые принадлежат российской госкорпорации "Внешэкономбанк"); на акции "Сбербанка" (которые принадлежат российскому "Сбербанку"); на акции "ВТБ Банка" (которые принадлежат российскому госбанку ВТБ).

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Кроме того, Апелляционный суд Киева запретил "Проминвестбанку", "Сбербанку" и "ВТБ Банку" осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество, в т. ч., но не исключительно, по договорам купли-продажи, мены, дарения и тому подобное, сообщает Finbalance.

Эти аресты акций банков и запрет им отчуждать недвижимое и движимое имущество были наложены Апелляционным судом Киева по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров в качестве обеспечения иска по делу №796/165/2018 о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 (в деле ПТС №2015-36) о взыскании сумм с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное (отобранное) в упомянутых компаний в Крыму после его аннексии Россией.

Компании “приватовцев” свое ходатайство об аресте акций "Проминвестбанка", "Сбербанка" и "ВТБ Банка" обосновали тем, что решением Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) - за нарушения Россией соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года - в их пользу было присуждено взыскать 139 млн долл с Российской Федерации как компенсацию за их объекты недвижимости в Крыму.

По мнению “приватовцев”, на акции "Проминвестбанка", "Сбербанка" и "ВТБ Банка" как имущество государства Россия на территории Украины “может быть обращено взыскание на основании решения международного суда”.

В этом контексте Апелляционный суд Киева пришел к выводу о том, что на территории Украины действительно есть имущество, которое принадлежит Российской Федерации и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда”.

По данным НБУ, на 01.07.2018 общие активы "Сбербанка" (до вычета резервов) составили 64,2 млрд грн, чистые активы (после вычета резервов) - 31,3 млрд грн. "Проминвестбанка" - соответственно 50,8 млрд грн и 17,2 млрд грн, "ВТБ Банка" - 25,4 млрд грн и 8 млрд грн.

Таким образом, на 01.07.2018 на указанные три "дочки" российских госбанков приходилось 140,3 млрд грн общих активов (7,6% общих активов всей банковской системы) и 56,6 млрд грн чистых активов (4,4% от чистых активов банковской системы).

Российские СМИ писали, что после аннексии Крыма российская оккупационная администрация "национализировала" 87 объектов, принадлежащих Коломойскому и группе «Приват». Как отмечалось, в число "национализированных" объектов в т.ч. вошли санаторий «Форос», два детских оздоровительных комплекса, корпус оздоровительного комплекса «Таврия» площадью более 3,8 тыс. кв. м и турбаза «Нива Яйла» в поселке Горный под Ялтой. Среди активов оказались также 36 автозаправок «Укртатнафты», склад горюче-смазочных материалов в Симферополе и пункт налива сжиженного газа в Керчи.

Как сообщал УНИАН, международный арбитраж в Гааге 24 февраля 2017 года постановил, что Россия обязана по двустороннему инвестиционному договору защищать украинских инвесторов в аннексированном Крыму.

В частности, судьи признали принцип, что Россия может нести ответственность согласно двустороннего инвестиционного договора между Украиной и РФ за нарушение прав инвесторов в Крыму в период после подписания Россией нормативных актов, которыми она включила эту спорную территорию в состав Федерации. Арбитраж впервые распространил действие такого договора на подобные обстоятельства. Иски касались банковских инвестиций, а также инвестиций в аэропорт, тогда как Россия отрицала юрисдикцию и не являлась на заседание арбитража. Речь шла о делах от 2015 года: Игорь Коломойский и аэропорт "Бельбек" против РФ, а также "ПриватБанк" и "Фінілон" против РФ.